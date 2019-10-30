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Акмолинец «заминировал» здание полицейского ведомства в Кокшетау

30 Октября 2019 17:22
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Акмолинец «заминировал» здание полицейского ведомства в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 39-летний житель Кокшетау «заминировал» здание полицейского ведомства в Кокшетау и был задержан в дежурные сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 28 октября 2019 года в дежурную часть ЦОУ ДП Акмолинской области поступил звонок от неизвестного мужчины с конкретного абонентского номера, который сообщил о том, что в одном из зданий полицейского ведомства города Кокшетау заложено взрывное устройство.

«Следственно-оперативная группа и саперы в результате осмотра здания каких-либо опасных взрывчатых веществ не обнаружили. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с экстремизмом ДП Акмолинской области на территории Зерендинских дач установили и задержали подозреваемого, сообщившего о заложенном взрывном устройстве. Им оказался 39-летний житель областного центра, ранее не судимый. Имеются признательные показания», - рассказали в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительных работ, или ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

«С начала текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 8 фактов преступлений, предусмотренных статьей 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Все они были раскрыты, а виновные понесли наказание. Общественная опасность этого преступления заключается в том, что в результате ложного сообщения о готовящемся акте терроризма сотрудниками полиции и работниками других специальных служб в обязательном порядке проводится полный комплекс мероприятий. В зависимости от ситуации производятся эвакуация граждан, оцепление территории, перекрытие движения автотранспорта, обследование помещений и прилегающей территории на предмет наличия взрывчатых веществ», - добавили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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