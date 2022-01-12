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Акмолинец заключен под стражу за клевету в адрес полицейских

12 Января 2022 16:09
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Акмолинец заключен под стражу за клевету в адрес полицейских

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За распространение ложной информации в адрес полицейских в отношении 57-летнего жителя Акмолинской области начато расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области,10 января, в период действия чрезвычайного положения, на странице одного из пользователей Интернета был установлен факт распространения заведомо ложной информации в адрес сотрудников полиции.

«В отношении автора публикации, 57-летнего жителя Бурабайского района, начато досудебное производство по ч.4 ст.274 «Распространение заведомо ложной информации». Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - отметили в ведомстве.

Как напомнили стражи порядка, в соответствии со ст. 274 УК РК, за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.


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#Акмолинская область   #МВД РК   #ЧП-2022  
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Автор:

Оксана Матасова

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