Акмолинец заключен под стражу за клевету в адрес полицейских

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За распространение ложной информации в адрес полицейских в отношении 57-летнего жителя Акмолинской области начато расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области,10 января, в период действия чрезвычайного положения, на странице одного из пользователей Интернета был установлен факт распространения заведомо ложной информации в адрес сотрудников полиции.

«В отношении автора публикации, 57-летнего жителя Бурабайского района, начато досудебное производство по ч.4 ст.274 «Распространение заведомо ложной информации». Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - отметили в ведомстве.

Как напомнили стражи порядка, в соответствии со ст. 274 УК РК, за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

