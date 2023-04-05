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Акмолинец задержан за продажу синтетического наркотика

Гульмира Байзакова
5 Апреля 2023, 20:43
Акмолинец задержан за продажу синтетического наркотика Фото: polisia.kz

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинец задержан за продажу синтетического наркотика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате совместной спецоперации сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности и департамента экономических расследований по Акмолинской области, в Кокшетау по подозрению в сбыте синтетического наркотика задержан 36-летний горожанин.

Установлено, что ранее наркодилер продал клиенту одну дозу «синтетики» а-PVP, весом 0,07 грамма. Сделка купли-продажи зафиксирована в качестве доказательств преступной деятельности фигуранта. При проведении обысковых мероприятий по месту жительства оперативники также изъяли бумажный сверток с веществом растительного происхождения и два свертка с веществом порошкообразной консистенции. Изъятые вещества полицейские направили на экспертизу.

Предварительно установлено, что синтетический наркотик акмолинец приобретал в одном из крупных населенных пунктов Северо-Казахстанской области, а затем реализовывал на территории Акмолинского региона. По факту сбыта проводятся досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 УК РК, дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.
Акмолинская область   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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