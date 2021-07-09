Акмолинец забрался в дом пенсионерки, но был пойман с поличным

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 28-летнего безработного ранее судимого жителя Кокшетау задержали на месте преступления: мужчина пробрался в дом 74-летней пенсионерки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 6 июля сотрудники батальона патрульной службы задержали преступника на месте преступления. Тревожный звонок в дежурную часть управления полиции города Кокшетау от 74-летней жительницы областного центра поступил в 23.35. Напуганная пенсионерка сообщила, что в ее дом пробрался неизвестный.

«Злоумышленник разбил окно в веранде дома пожилой женщины и уже находился внутри помещения, когда в течение двух минут на место происшествия прибыл наряд батальона патрульной полиции в составе старшего сержанта Мейрама Шайжанова и старшего лейтенанта Бауыржана Омирзакова. Полицейские задержали 28-летнего безработного ранее судимого жителя города Кокшетау, который находился в это время в доме потерпевшей», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ч. 2 статье 149 УК РК «Нарушение неприкосновенности жилища».