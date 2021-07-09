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    20:03, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Акмолинец забрался в дом пенсионерки, но был пойман с поличным

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 28-летнего безработного ранее судимого жителя Кокшетау задержали на месте преступления: мужчина пробрался в дом 74-летней пенсионерки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 6 июля сотрудники батальона патрульной службы задержали преступника на месте преступления. Тревожный звонок в дежурную часть управления полиции города Кокшетау от 74-летней жительницы областного центра поступил в 23.35. Напуганная пенсионерка сообщила, что в ее дом пробрался неизвестный.

    «Злоумышленник разбил окно в веранде дома пожилой женщины и уже находился внутри помещения, когда в течение двух минут на место происшествия прибыл наряд батальона патрульной полиции в составе старшего сержанта Мейрама Шайжанова и старшего лейтенанта Бауыржана Омирзакова. Полицейские задержали 28-летнего безработного ранее судимого жителя города Кокшетау, который находился в это время в доме потерпевшей», - пояснили в ведомстве.

    В настоящее время в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ч. 2 статье 149 УК РК «Нарушение неприкосновенности жилища».


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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