Акмолинец забрался в дом пенсионерки, но был пойман с поличным
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 6 июля сотрудники батальона патрульной службы задержали преступника на месте преступления. Тревожный звонок в дежурную часть управления полиции города Кокшетау от 74-летней жительницы областного центра поступил в 23.35. Напуганная пенсионерка сообщила, что в ее дом пробрался неизвестный.
«Злоумышленник разбил окно в веранде дома пожилой женщины и уже находился внутри помещения, когда в течение двух минут на место происшествия прибыл наряд батальона патрульной полиции в составе старшего сержанта Мейрама Шайжанова и старшего лейтенанта Бауыржана Омирзакова. Полицейские задержали 28-летнего безработного ранее судимого жителя города Кокшетау, который находился в это время в доме потерпевшей», - пояснили в ведомстве.
В настоящее время в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ч. 2 статье 149 УК РК «Нарушение неприкосновенности жилища».