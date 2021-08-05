Акмолинец за ночь обворовал двух жителей Шортандинского района

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ - Приехавший на заработки в Шортандинский район житель Жаксынского района совершил две кражи за одну ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в отдел полиции Шортандинского района обратился житель села Дамса с заявлением о том, что в ночь на 2 августа неизвестным лицом, проникнувшим в его квартиру через окно, были похищены ванная, 10 баллонов монтажной пены, перфоратор, две болгарки и шуруповерт. Сумму ущерба мужчина оценил в 217 тысяч тенге.

«Немногим позже в полицию обратился 52-летний житель поселка Научный с заявлением о том, что в ночь на 2 августа неизвестным лицом из гаража путем проникновения через окно похищены сварочный аппарат, болгарка, дрель и велосипед. Сумма ущерба составила 650 тысяч тенге», - добавили в ведомстве.

Вскоре полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Жаксынского района, который приехал в Шортандинский район на заработки. Мужчина признал свою вину. Как выяснилось, у жителя села Дамса подозреваемый осуществлял демонтажные работы. Однако, не получив сумму, оговоренную в ходе устной сделки, мужчина решил совершить кражу. А у потерпевшего в поселке Научный подозреваемый некоторое время проживал.

«Вещественные доказательства изъяты. Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 188 УК РК «Кража». Ведется следствие», - резюмировали в ведомстве.



