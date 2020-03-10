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Акмолинец управлял авто пьяный и без документов

10 Марта 2020 01:47
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Акмолинец управлял авто пьяный и без документов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Атбасара задержан за управление авто в пьяном виде и без документов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По информации ведомства, в Атбасаре сотрудниками взвода патрульной полиции возле одного из местных магазинов была остановлена автомашина марки «Ауди» под управлением 34-летнего горожанина.

«Во время беседы и проверки документов полицейский почувствовал резкий запах алкоголя, исходивший от водителя, однако на законные требования стража порядка пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом. Кроме того, как выяснилось в ходе дальнейшего разбирательства, в сентябре 2019 года, нарушитель уже был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 613 КоАП РК и лишен права управления транспортным средством на 36 месяцев», - рассказали в ведомстве.

Водителя полицейские водворили в изолятор временного содержания, также взят забор крови на проведение химико-токсикологической экспертизы, которая позволит установить степень опьянения. За противоправные действия жителю Атбасара грозит уголовная ответственность по статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления».

Как добавили в ведомстве, в течение трех дней в рамках спецоперации «Контроль трезвости» на дорогах региона полицейские задержали 26 пьяных водителей и 21 владельца транспортных средств, управлявшего авто без документов. Всего же в рамках спецоперации выявлено 1640 нарушений правил дорожного движения.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Транспорт, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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