Акмолинец управлял авто пьяный и без документов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Атбасара задержан за управление авто в пьяном виде и без документов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, в Атбасаре сотрудниками взвода патрульной полиции возле одного из местных магазинов была остановлена автомашина марки «Ауди» под управлением 34-летнего горожанина.

«Во время беседы и проверки документов полицейский почувствовал резкий запах алкоголя, исходивший от водителя, однако на законные требования стража порядка пройти медицинское освидетельствование мужчина ответил отказом. Кроме того, как выяснилось в ходе дальнейшего разбирательства, в сентябре 2019 года, нарушитель уже был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 613 КоАП РК и лишен права управления транспортным средством на 36 месяцев», - рассказали в ведомстве.

Водителя полицейские водворили в изолятор временного содержания, также взят забор крови на проведение химико-токсикологической экспертизы, которая позволит установить степень опьянения. За противоправные действия жителю Атбасара грозит уголовная ответственность по статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления».

Как добавили в ведомстве, в течение трех дней в рамках спецоперации «Контроль трезвости» на дорогах региона полицейские задержали 26 пьяных водителей и 21 владельца транспортных средств, управлявшего авто без документов. Всего же в рамках спецоперации выявлено 1640 нарушений правил дорожного движения.