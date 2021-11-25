Акмолинец угнал машину и через 300 метров врезался в столб

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области угонщик автомобиля проехал на нем не более 300 метров, после сего врезался в электрический столб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 22 ноября в дежурную часть Целиноградского РОП поступило заявление жителя одного из близлежащих сел. Мужчина сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля марки «Газель». Сумма ущерба составила 8 млн тенге.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковым инспектором полиции майором Андреем Ломако установлен подозреваемый. Им оказался 35-летний односельчанин потерпевшего. По словам владельца, он завел автомобиль для прогрева и оставил во дворе дома. Злоумышленник, увидев заведенный автомобиль, сел за руль и, не справившись с управлением, проехав не более 300 метров, въехал в электрический столб», - пояснили в ведомстве.

По факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.200 «Неправомерное завладение автомобилем».