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Акмолинец угнал машину и через 300 метров врезался в столб

25 Ноября 2021 10:00
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Акмолинец угнал машину и через 300 метров врезался в столб

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области угонщик автомобиля проехал на нем не более 300 метров, после сего врезался в электрический столб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 22 ноября в дежурную часть Целиноградского РОП поступило заявление жителя одного из близлежащих сел. Мужчина сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля марки «Газель». Сумма ущерба составила 8 млн тенге.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковым инспектором полиции майором Андреем Ломако установлен подозреваемый. Им оказался 35-летний односельчанин потерпевшего. По словам владельца, он завел автомобиль для прогрева и оставил во дворе дома. Злоумышленник, увидев заведенный автомобиль, сел за руль и, не справившись с управлением, проехав не более 300 метров, въехал в электрический столб», - пояснили в ведомстве.

По факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.200 «Неправомерное завладение автомобилем».

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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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