Акмолинец угнал автомобиль и разбился на нем в ДТП

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – 22-летний акмолинец угнал автомобиль и разбился на нем в ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в Бурабайский РОП обратился 48-летний житель села Карабауыр. Мужчина заявил, что в ночь на 9 ноября неизвестным лицом был угнан его автомобиль марки «Volkswagen Golf 3».

По факту было начато досудебное производство по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«Полицейскими был установлен 22-летний житель этого же села, который, выехав на этом автомобиле в направлении села Аблайхан, на автодороге сообщением «Дорофеевка-Зеленый Бор» не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание машины в кювет. В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте. По факту ДТП стражи порядка начали досудебное производство по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - пояснили в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.



