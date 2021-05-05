Акмолинец убил мужчину без определенного места жительства

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 43-летнего мужчину без определенного места жительства убил скотник, работающий на животноводческой ферме в Акмолинской области. Мужчина был задержан по горячим следам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Трагедия произошла 2 мая 2021 года. В 20.42 в дежурную часть отдела полиции Астраханского района поступило телефонное сообщение от 33-летнего жителя села Узынколь о том, что в доме на территории животноводческой фермы в одном из сел Астраханского района обнаружен труп. По данному факту полицейские начали досудебное производство по ч. 1 ст. 99 УК РК «Убийство».

«Незамедлительно прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что 43-летний мужчина без определенного места жительства, получивший два ножевых ранения в область шеи, от полученных травм скончался. Как оказалось, он приехал погостить к подозреваемому - 45-летнему скотнику, который проработал на ферме уже более восьми лет. Мужчины распивали спиртные напитки», - пояснили в ведомстве.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у подозреваемого установлено алкогольное опьянение «тяжелой степени». Он дал признательные показания. Теперь полицейские выясняют точную причину убийства. А пока подозреваемый водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Астраханского района.



