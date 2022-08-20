Акмолинец у себя в огороде выращивал коноплю

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области была получена информация о том, что 34-летний житель Бурабайского района, осужденный к наказанию, не связанному с изоляцией от общества за кражу в особо крупном размере, на приусадебном участке занимается выращиванием наркосодержащего растения рода конопля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками в огороде дома был обнаружен огороженный участок, где произрастала конопля. Всего обнаружен и изъят 71 куст. Изъятые растения направлены на экспертизу. Со слов задержанного, семена для выращивания он взял с приобретенного им ранее наркотического средства, так называемой на сленге «бошки» (цветок, часть растения конопли, содержащий наибольшую концентрацию психоактивных веществ). Высадив семена, огородив участок, обеспечивал удобрением и орошением. Мужчина заверил, что выращивал для собственного употребления. Он на профилактическом наркоучете не состоит. По данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).





Фото: polisia.kz