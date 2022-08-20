Акмолинец у себя в огороде выращивал коноплю
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками в огороде дома был обнаружен огороженный участок, где произрастала конопля. Всего обнаружен и изъят 71 куст. Изъятые растения направлены на экспертизу. Со слов задержанного, семена для выращивания он взял с приобретенного им ранее наркотического средства, так называемой на сленге «бошки» (цветок, часть растения конопли, содержащий наибольшую концентрацию психоактивных веществ). Высадив семена, огородив участок, обеспечивал удобрением и орошением. Мужчина заверил, что выращивал для собственного употребления. Он на профилактическом наркоучете не состоит. По данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).
Фото: polisia.kz