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    14:52, 20 Август 2022 | GMT +6

    Акмолинец у себя в огороде выращивал коноплю

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области была получена информация о том, что 34-летний житель Бурабайского района, осужденный к наказанию, не связанному с изоляцией от общества за кражу в особо крупном размере, на приусадебном участке занимается выращиванием наркосодержащего растения рода конопля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками в огороде дома был обнаружен огороженный участок, где произрастала конопля. Всего обнаружен и изъят 71 куст. Изъятые растения направлены на экспертизу. Со слов задержанного, семена для выращивания он взял с приобретенного им ранее наркотического средства, так называемой на сленге «бошки» (цветок, часть растения конопли, содержащий наибольшую концентрацию психоактивных веществ). Высадив семена, огородив участок, обеспечивал удобрением и орошением. Мужчина заверил, что выращивал для собственного употребления. Он на профилактическом наркоучете не состоит. По данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).



    Фото: polisia.kz

    Теги:
    Общество Акмолинская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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