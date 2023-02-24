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    03:31, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Акмолинец торговал мясом бродячих собак: изъято 750 кг

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 41-летний акмолинец отлавливал бездомных собак и пускал их на мясо, которое после продавал. На момент обыска в доме у мужчины было обнаружено 750 кг собачьего мяса. Полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На днях Ассоциация по защите животных в Казахстане @inucobo_kz опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором рассказала о задержании акмолинца, торговавшего собачьи мясом.

    «Мы вышли на торговца собачьим мясом в крупных размерах. Под видом покупателей узнали, что эти люди - отловщики по Акмолинской области. Это только отрывок из разговора с отловщиком-торговцем (волонтеры записали часть разговора). Он настолько никого не боится, что хвастается тем, что из полторы тонны мяса отборного у него 700 кг, и маленькими партиями он не торгует. В мясе могут быть обнаружены чипы и дротики, поэтому предупреждает, чтобы тщательнее готовили... С помощью волонтеров и сотрудников полиции его задержали», - говорится в посте.

    Как пояснили в пресс-службе департамента полиции города Астаны, полицейскими совместно с волонтерами в отделение полиции был доставлен 41-летний акмолинец, промышлявший отловом бродячих собак с дальнейшей реализацией их туш.

    «В ходе осмотра по месту жительства обнаружены 50 разделанных туш собак, общим весом около 750 кг. Назначены необходимые экспертизы. К расследованию привлечены заинтересованные государственные органы», - поделились в ведомстве.

    Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животными». В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные подробности расследования не разглашаются, добавили в полиции.


    Теги:
    Общество Акмолинская область Борьба с преступностью Животные Кокшетау Правоохранительные органы
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