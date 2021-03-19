Акмолинец стал заслуженным учителем Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», согласно Указу Президента Республики Казахстан, награжден акмолинец - директор Кокшетауского высшего Казахского педагогического колледжа имени Ж. Мусина города Кокшетау Нуртас Ахат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили в пресс-службе управления образования Акмолинской области, Нуртас Ахат - кандидат филологических наук, почетный профессор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова. Он является автором учебных пособий и монографий «Тұрмыс - салт жырларындағы ұлттық педагогика мәселелері», «Литературное наследие Орынбая акына», «Алаштың Алмас ақыны», «Қос арна», «Қазақтың ары - честь Казаха», «Сөз және сурет».

«В 2020 году Кокшетауский высший Казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина, возглавляемый Нуртасом Ахатом, получил звание «Лучшая организация технического и профессионального образования» области. По инициативе Нуртаса Ахатовича колледж сертифицирован на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015/СТ РК ISO 9001-2016, в учебном заведении внедрены прикладной бакалавриат и модульная программа», - рассказали в управлении образования региона.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» Нуртасу Ахату вручил министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов.

В целом, по республике это почетное звание получили 25 педагогов.