Акмолинец стал чемпионом мира по ММА
Чемпионат мира по ММА по версии GAMMA среди мужчин и женщин, где выступили представители 54 стран, завершился в столице Голландии Амстердам.
В состав сборной команды Казахстана вошли два спортсмена Акмолинской области.
Чемпионом в весовой категории 56 кг стал Ерназ Мусабек. Он одержал победы во всех боях с явным преимуществом, не оставив шанса своим соперникам.
Серебряную медаль в весе 52 кг завоевала Томирис Жусупова, хотя финальный бой был с небольшим преимуществом в ее пользу.
Как отметил генеральный директор Ассоциации боевых искусств Акмолинской области Жаслан Жантасов, сборная Казахстана по ММА совершила триумф, в общекомандном зачете заняла первое место, в активе имея 17 медалей.
«Мы гордимся тем, что наши бойцы спортивного клуба MMA «BERKUT» и бойцовского клуба Zhas_Dynamo_Team Томирис и Ерназ продемонстрировали свои лучшие бойцовские навыки и способности. Поздравляем тренера Руслана Шегенева с первым чемпионом мира среди мужчин», - отметил Ж.Жантасов.
Фото: gov.kz