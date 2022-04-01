Акмолинец стал чемпионом мира по ММА

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Ерназ Мусабек - первый чемпион мира по ММА среди взрослых из Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

Чемпионат мира по ММА по версии GAMMA среди мужчин и женщин, где выступили представители 54 стран, завершился в столице Голландии Амстердам.

В состав сборной команды Казахстана вошли два спортсмена Акмолинской области.

Чемпионом в весовой категории 56 кг стал Ерназ Мусабек. Он одержал победы во всех боях с явным преимуществом, не оставив шанса своим соперникам.

Серебряную медаль в весе 52 кг завоевала Томирис Жусупова, хотя финальный бой был с небольшим преимуществом в ее пользу.

Как отметил генеральный директор Ассоциации боевых искусств Акмолинской области Жаслан Жантасов, сборная Казахстана по ММА совершила триумф, в общекомандном зачете заняла первое место, в активе имея 17 медалей.

«Мы гордимся тем, что наши бойцы спортивного клуба MMA «BERKUT» и бойцовского клуба Zhas_Dynamo_Team Томирис и Ерназ продемонстрировали свои лучшие бойцовские навыки и способности. Поздравляем тренера Руслана Шегенева с первым чемпионом мира среди мужчин», - отметил Ж.Жантасов.

Фото: gov.kz



