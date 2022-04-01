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    00:30, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Акмолинец стал чемпионом мира по ММА

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    АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Ерназ Мусабек - первый чемпион мира по ММА среди взрослых из Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

    Чемпионат мира по ММА по версии GAMMA среди мужчин и женщин, где выступили представители 54 стран, завершился в столице Голландии Амстердам.

    В состав сборной команды Казахстана вошли два спортсмена Акмолинской области.

    Чемпионом в весовой категории 56 кг стал Ерназ Мусабек. Он одержал победы во всех боях с явным преимуществом, не оставив шанса своим соперникам.

    Серебряную медаль в весе 52 кг завоевала Томирис Жусупова, хотя финальный бой был с небольшим преимуществом в ее пользу.

    Как отметил генеральный директор Ассоциации боевых искусств Акмолинской области Жаслан Жантасов, сборная Казахстана по ММА совершила триумф, в общекомандном зачете заняла первое место, в активе имея 17 медалей.

    «Мы гордимся тем, что наши бойцы спортивного клуба MMA «BERKUT» и бойцовского клуба Zhas_Dynamo_Team Томирис и Ерназ продемонстрировали свои лучшие бойцовские навыки и способности. Поздравляем тренера Руслана Шегенева с первым чемпионом мира среди мужчин», - отметил Ж.Жантасов.


    Фото: gov.kz


    Теги:
    Спорт Боевые искусства Акмолинская область
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