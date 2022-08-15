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Акмолинец стал чемпионом Казахстана по велоспорту
15 Августа 2022 15:00

Акмолинец стал чемпионом Казахстана по велоспорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юный велосипедист Руслан Марченко завоевал золотую и серебряную награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В городе Нур-Султане завершился чемпионат Республики Казахстан по велоспорту на треке. На старт вышли более 150 атлетов.

Спортсмен из Акмолинской области, воспитанник ОСДЮШОР № 7 Руслан Марченко стал чемпионом в гонке с выбыванием и в дисциплине «Скретч» завоевал серебряную медаль.


Фото: instagram.com/sport_akmola


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