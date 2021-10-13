Акмолинец совершил суицид путем самоподжога

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – 49-летний житель поселка Аршалы Аршалынского района Акмолинской области совершил суицид путем самоподжога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 12 октября в 13:52 в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение от жителя поселка Аршалы о том, что его сосед лежит во дворе дома без сознания.

«На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что 49-летний житель поселка Аршалы совершил суицид путем самоподжога. Предсмертной записки не обнаружено», - отметили в ведомстве.

Как добавили в полиции, мужчина жил с отцом, который сейчас находится на лечении в одном из медицинских учреждений Нур-Султана.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначена экспертиза.



