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    23:16, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Акмолинец совершил суицид путем самоподжога

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    АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – 49-летний житель поселка Аршалы Аршалынского района Акмолинской области совершил суицид путем самоподжога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 12 октября в 13:52 в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение от жителя поселка Аршалы о том, что его сосед лежит во дворе дома без сознания.

    «На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что 49-летний житель поселка Аршалы совершил суицид путем самоподжога. Предсмертной записки не обнаружено», - отметили в ведомстве.

    Как добавили в полиции, мужчина жил с отцом, который сейчас находится на лечении в одном из медицинских учреждений Нур-Султана.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Назначена экспертиза.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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