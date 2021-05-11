Акмолинец сообщил о взрывном устройстве на остановке

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержан 29-летний житель Степногорска за ложное сообщение об угрозе взрыва на остановке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 10 мая в 13.00 в дежурную часть управления полиции города Степногорска поступило телефонное сообщение с сотового номера. Мужчина сообщил о том, что в 5-м микрорайоне заминирована остановка.

«При обследовании сотрудниками полиции взрывное устройство не было обнаружено. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 29-летнего местного жителя, который в 2019 году уже привлекался за аналогичное преступление», - рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.



