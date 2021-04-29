Акмолинец собирался разжечь костер в своей квартире

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские спасатели совместно с полицейскими предотвратили поджог квартиры в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, бдительные жильцы из-за скандала соседа сначала вызвали полицейских. Те установили, что в квартире находился мужчина с психическим расстройством и что он собирается поджечь свое жилище. Тогда за помощью обратились к сотрудникам ДЧС региона.

«На вызов немедленно выехали спасатели. По прибытии они, оценив обстановку, при помощи немеханизированных инструментов в присутствии сотрудника полиции открыли дверь в квартиру. Внутри был обнаружен мужчина, который собирался разжечь костер прямо на полу. Он был передан бригаде скорой помощи и сотрудникам полиции», - пояснили в ведомстве.

Благодаря бдительности соседей и оперативным действиям спасателей и полицейских удалось избежать пожара и не допустить гибели людей.

Всего же в Акмолинской области за 2020 год произошло 78 поджогов в жилом секторе. Спасатели отмечают, что пожары в жилых домах и квартирах происходят чаще всего по вине проживающих в них людей.