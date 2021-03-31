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    13:50, 31 Март 2021 | GMT +6

    Акмолинец с нарушением органов слуха стал 4-кратным чемпионом Казахстана

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Николай Рублевский уже в четвертый раз выигрывает золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

    В Кокшетау проходит чемпионат Республики Казахстан по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением органов слуха. Силу и ловкость на коврах демонстрируют более 150 спортсменов.

    В первый день соревнований в копилке сборной команды Акмолинской области три медали. Чемпионом в весовой категории 57 кг стал Николай Рублевский. Второе место в весе 61 кг занял Алдияр Балташев. Бронзовую медаль завоевал Мухамедкали Бауржан (61 кг).

    По словам тренера Ерсаны Капарова, Николай уже в четвертый раз выигрывает главные старты страны.


    Теги:
    Спорт Акмолинская область
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