Акмолинец с нарушением органов слуха стал 4-кратным чемпионом Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Николай Рублевский уже в четвертый раз выигрывает золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

В Кокшетау проходит чемпионат Республики Казахстан по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением органов слуха. Силу и ловкость на коврах демонстрируют более 150 спортсменов.

В первый день соревнований в копилке сборной команды Акмолинской области три медали. Чемпионом в весовой категории 57 кг стал Николай Рублевский. Второе место в весе 61 кг занял Алдияр Балташев. Бронзовую медаль завоевал Мухамедкали Бауржан (61 кг).

По словам тренера Ерсаны Капарова, Николай уже в четвертый раз выигрывает главные старты страны.