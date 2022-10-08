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    05:23, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Акмолинец расплатился сувенирными деньгами на заправке

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 43-летний житель села Зеренды решил проверить, получится ли у него расплатиться сувенирной купюрой. Все получилось. Теперь на мужчину возбуждено дело по статье «Мошенничество», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 43-летний житель села Зеренды обратился 6 октября с заявлением в полицию.

    Мужчина пояснил, что в ночь на 6 октября неизвестный расплатился с ним на газовой заправке сувенирной банкнотой в 20 тысяч тенге.

    «Как рассказал оператор заправочной станции, то, что купюра ненастоящая, он заметил не сразу, а лишь спустя несколько часов, когда готовил отчет о проделанной работе. По словам пострадавшего, около 01:00 на заправочную станцию подъехал автомобиль марки «BMW». Водитель, заправив автомобиль на сумму 4 300 тенге, расплатился крупной купюрой. Получив сдачу, находчивый акмолинец оставил шесть тысяч тенге работнику станции за беспокойство в столь поздний час и уехал. Обнаружив ненастоящую банкноту, пострадавший обратился с заявлением в полицию», - поделились в ведомстве.

    Найти злоумышленника по камерам труда не составило. Им оказался 43-летний ранее не судимый житель села Зеренды. Мужчина признался в содеянном.

    «По словам подозреваемого, он решил проверить, пройдет ли номер с сувенирными деньгами. Сотрудниками Зерендинского районного отдела полиции ведется досудебное расследование по части первой статьи 190 УК РК «Мошенничество», - добавили в ведомстве.

    Теги:
    Мошенничество Акмолинская область Происшествия Происшествия, ЧС Закон и право Правоохранительные органы
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