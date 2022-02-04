Акмолинец пытался застрелить мужчину из револьвера образца 1895 года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство. 58-летний предприниматель пытался застрелить жителя столицы, с которым у него возникла ссора. Орудием намечающегося убийства стал револьвер системы «Наган» образца 1895 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 29 января в дежурную часть Сандыктауского РОП поступило телефонное сообщение фельдшера ССП о том, что в приемный покой доставлен 55-летний житель города Нур-Султана с огнестрельным ранением.

«Получив сообщение, полицейские незамедлительно приступили к установлению всех обстоятельств и возможных свидетелей инцидента, установлению подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Им оказался ранее не судимый 58-летний индивидуальный предприниматель, житель одного из сел района, у которого изъят револьвер системы «Наган» образца 1895 г. и патроны к нему. Причиной конфликта стала ссора, возникшая во время распития спиртных напитков», - пояснили в ведомстве.

По данному факту следственным отделом Сандыктауского РОП начато досудебное расследование по ч.3 ст.24 - ч.1 ст.99 «Покушение на убийство», по ч. 3 ст. 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.