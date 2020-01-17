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Акмолинец пользовался телефоном на ЕНТ:  результат аннулирован

17 Января 2020 21:25
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Акмолинец пользовался телефоном на ЕНТ:  результат аннулирован

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области абитуриент пользовался телефоном на ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

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Как рассказали в ведомстве, в Акмолинской области ЕНТ проводится на базе Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова, а также школ городов Степногорска и Есиля.

«Для осуществления общественного контроля за открытостью и объективностью Единого национального тестирования, проводимого с 16 по 20 января, по инициативе Национального центра тестирования привлечены представители Специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы», - отметили в ведомстве.

Все аудитории обеспечены глушителями связи мобильных устройств и видеонаблюдением. Наблюдатели в онлайн-режиме отслеживают процесс тестирования посредством видеокамер. Тем не менее, абитуриенты находят различные способы проноса в аудитории запрещенных предметов (смартфоны или шпаргалки), участия подставных лиц, а также выноса экзаменационных книжек.

«16 января в ходе мониторинга уже в первый час выявлен факт использования абитуриентом сотового телефона во время тестирования, что является нарушением правил проведения ЕНТ. По этому факту составлен соответствующий акт№ Поступающий был удален из аудитории с аннулированием результатов тестирования», - рассказали в ведомстве.

Всего в этом году в области сдадут ЕНТ более 1900 учеников. В первом потоке экзамены сдавали 530 абитуриентов.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Образование,
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Автор:

Оксана Матасова

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