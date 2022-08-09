9 Августа 2022 16:54

Акмолинец погиб в ДТП на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ДТП, произошедшем на трассе в Акмолинской области, один человек погиб, другой госпитализирован с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 8 августа 2022 года в 15:25 часов на 1085-м км автодороги «Екатеринбург - Алматы» 64-летний житель села Владимировка Сандыктауского района, водитель автомашины марки «Mercedes-Benz», двигаясь в направлении города Нур-Султана, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «Volkswagen Touareg» под управлением 33-летнего жителя города Рудный Костанайской области.

«В результате ДТП водитель автомашины марки «Mercedes-Benz» от полученных травм скончался на месте происшествия, а пассажир автомашины с различными травмами был доставлен в Центральную районную больницу Астраханского района», - сообщили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 345 УК РК.

Акмолинские полицейские призвали водителей соблюдать ПДД, связанными с выездом на встречную полосу.

«Одной из причин ДТП с тяжкими последствиями является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего, при столкновении транспортных средств, возрастает сила удара, и это приводит к самым тяжким последствиям», - пояснили в ведомстве.