Акмолинец погиб на пожаре в сторожевом вагончике

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за минувшую неделю зарегистрировано 11 чрезвычайных ситуаций, из них пять природного и шесть техногенного характера. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как было озвучено, подразделениями ДЧС Акмолинской области за прошедшею неделю совершено 70 оперативных выездов на происшествия. Из них 7 выездов совершено на пожары, 51 выезд - на тушение травостоя, 12 выездов на аварийно-спасательные работы. При этом спасено было шесть человек.

«На территории области зарегистрировано 11 чрезвычайных ситуации, из них: природного характера пять (один природный пожар, трое утонувших на водоемах и одно опасное метеорологическое явление) и техногенного характера шесть (пожары). Резонансная чрезвычайная ситуация техногенного характера произошла 25 июля в поселке Косшы Целиноградского района. Здесь случился пожар на территории приемного пункта вторсырья в сторожевом вагончике на площади 15 кв. м. В ходе тушения огня было обнаружено обгоревшее тело 36-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается», - отметил К. Доспаев.

За весь истекший пожароопасный период на территории области зарегистрировано 77 лесных пожаров на площади 6 669 га, пять степных пожаров на площади более 4 000 га и 70 случаев возгорания травостоя на площади 978 га. Количество лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,3 раза, произошел рост степных пожаров в 5 раз, на 62% увеличилось количество возгораний травостоя.

За неделю зарегистрирован один лесной пожар в Зерендинском районе, проведено 75 рейдовых мероприятий, а за допущенные нарушения противопожарных требований к административной ответственности в виде предупреждения привлечено два человека.

«В населенных пунктах к пожароопасному периоду подготовлены 208 добровольных противопожарных формирования с численностью 1141 человек. Одним из действенных мероприятий по своевременному обнаружению лесных пожаров является патрулирование лесов как наземное, так и авиационное. В пожароопасный период в Аккольском, Зерендинском и Бурабайском районах дислоцируются три авиагруппы АО «Казавиалесоохрана», осуществляющие авиапатрулирование лесных массивов на территории пяти районов области. Для наземного патрулирования на территории области создано 56 мобильных групп численностью 198 человек. Они на постоянной основе осуществляют рейдовые мероприятия по местам загородного отдыха граждан, включая лесные и степные массивы, на предмет соблюдения норм и правил пожарной безопасности в пожароопасный период на территории области», - добавил спикер.



