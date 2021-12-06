+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Акмолинец обстрелял авто односельчанина

6 Декабря 2021 20:37
Поделиться:
Акмолинец обстрелял авто односельчанина

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на убийство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Более 30 пьяных водителей выявили за один день в Семее
500 рогов сайгака изъяли у браконьеров в Атырауской области Инсценировку ограбления банка пытались снять на видео подростки в Нур-Султане Житель Актюбинской области разгуливал с обрезом в рукаве

В дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение участкового инспектора полиции села Вознесенка о том, что неизвестный мужчина произвел два выстрела из мелкокалиберной винтовки в автомобиль ВАЗ-2110,в который находился 24-летний житель села.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 26-летний житель села, у которого полицейские изъяли мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8. Кроме того, при осмотре места происшествия и автомобиля потерпевшего полицейские обнаружили гильзы. Предварительно установлено, что причиной преступления стали неприязненные отношения между потерпевшим и подозреваемым. Следственным отделом Буландинского РОП по данному факту начато досудебное расследование по ст.24 ч.3-99 ч.1 УК «Покушение на убийство». Подозреваемый заключен под стражу.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Более 30 пьяных водителей выявили за один день в Семее
500 рогов сайгака изъяли у браконьеров в Атырауской области
Инсценировку ограбления банка пытались снять на видео подростки в Нур-Султане
Житель Актюбинской области разгуливал с обрезом в рукаве
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
2 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
3 Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
4 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
5 Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
6 Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Читайте также
Браконьеров с тушами косуль задержали в Карагандинской области,
Похищенных лошадей на 60 миллионов тенге нашли с помощью GPS в ВКО
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив