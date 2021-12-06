Акмолинец обстрелял авто односельчанина

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на убийство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Буландинского РОП поступило телефонное сообщение участкового инспектора полиции села Вознесенка о том, что неизвестный мужчина произвел два выстрела из мелкокалиберной винтовки в автомобиль ВАЗ-2110,в который находился 24-летний житель села.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 26-летний житель села, у которого полицейские изъяли мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8. Кроме того, при осмотре места происшествия и автомобиля потерпевшего полицейские обнаружили гильзы. Предварительно установлено, что причиной преступления стали неприязненные отношения между потерпевшим и подозреваемым. Следственным отделом Буландинского РОП по данному факту начато досудебное расследование по ст.24 ч.3-99 ч.1 УК «Покушение на убийство». Подозреваемый заключен под стражу.

