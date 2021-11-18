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Акмолинец незаконно получал доход от игровых терминалов

18 Ноября 2021 19:26
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Акмолинец незаконно получал доход от игровых терминалов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Акмолинской области незаконно получал доход от игровых терминалов под видом ТОО «Lotomatic», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

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«Сотрудниками департамента экономических расследований по Акмолинской области задержан житель области Уалиев, который незаконно разместил игровые терминалы в магазинах Целиноградского района под видом оригинальных лотерейных терминалов «Lotomatic» и извлек незаконный доход в размере 17 миллионов тенге. Уалиев осужден к 3,5 годам лишения свободы условно. Вещественные доказательства обращены в доход государства», - сообщили в АФМ.


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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью  
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