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    01:08, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Акмолинец нанес ножевое ранение инвалиду, поджег его жилье и угнал автомобиль

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Целиноградском районе Акмолинской области 26-летний ранее судимый житель одного из сел ранил инвалида, поджег дом, а затем скрылся на угнанном автомобиле и попал в ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, сотрудники отдела полиции Целиноградского района по горячим следам задержали злоумышленника, совершившего в течение короткого времени в одном из поселков сразу два преступления.

    «22 апреля подозреваемый нанес ножевое ранение инвалиду 2-ой группы и совершил поджёг жилья, о чём сообщила 47-летняя владелица дома. Затем мужчина скрылся. Во дворе одного из домов злоумышленник обнаружил заведённый автомобиль с ключом в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, мужчина угнал авто. Неподалеку от станции Сороковая подозреваемый попал в ДТП, а затем скрылся с места аварии», - рассказали в ведомстве.

    По горячим следам сотрудники полиции установили и задержали 26-летнего ранее неоднократно судимого жителя этого населенного пункта.

    «По фактам возбуждены досудебные производства по двум статьям - по ч.3 ст.24 - ч.1 ст. 99 УК РК «Покушение на убийство» и по ч.1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проверятся его причастность к поджогу. Ведется следствие», - резюмировали в ведомстве.



    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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