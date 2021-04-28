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    22:23, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Акмолинец избил своего отчима: пострадавший впал в кому

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    КОРГАЛЖЫН. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области был задержан 32-летний мужчина, который жестоко избил своего отчима, после чего тот впал в кому, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть Коргалжынского РОП 24 апреля в 21.05. Звонившая жительница села Коргалжын рассказала о том, что ее сын нанес телесные повреждения мужу.

    «Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что 32-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, нанес телесные повреждения 54-летнему отчиму. В результате мужчина доставлен в центральную районную больницу с диагнозом «Множественные колото-рваные раны волосистой части головы, геморрагический шок 1-2 степени, кома», - рассказали в ведомстве.

    Как выяснили стражи порядка, подозреваемый приехал погостить к своей маме. В ходе распития спиртных напитков он вспомнил обиды к своему отчиму и, схватив деревянный стул, начал наносить повреждения пострадавшему.

    Как добавили в полиции, в отношении 32-летнего мужчины предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следственные действия продолжаются.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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