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Акмолинцы вымогали деньги у своего знакомого

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Мая 2023, 20:14
Акмолинцы вымогали деньги у своего знакомого

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области злоумышленники вымогали деньги у своего знакомого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 мая в управление полиции Кокшетау поступило заявление о факте вымогательства от жителя областного центра. По показаниям потерпевшего, ранее знакомые лица, отобрав у него мобильное устройство, оформили на его имя кредит, а в настоящее время вымогают у заявителя денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены лица, причастность которых к преступлению проверятся. Выясняются иные обстоятельства дела.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.194 УК РК «Вымогательство».


Акмолинская область   Борьба с преступностью   Криминал  
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