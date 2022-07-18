18 Июля 2022 16:11

Акмолинцы выиграли Кубок Казахстана по рукопашному бою

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – В городе Щучинске завершился Кубок Республики Казахстан по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Девять наград в активе акмолинцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В городе Щучинске завершился Кубок Республики Казахстан по рукопашному бою среди мужчин и женщин. За звание сильнейшего «спорили» около 200 атлетов.

Спортсмены Акмолинской области завоевали три золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Чемпионами стали Томирис Жусупова, Дархан Касымов и Турсын Аян. Второе место заняли Кусем Аккузов, Аслан Зейнуллаев и Дидара Боранкулова. Замкнули тройку лидеров Дайана Амантаева, Дархан Касымов и Ардак Мадимухаметов.

Как отметил генеральный директор Ассоциации боевых искусств Акмолинской области Жаслан Жантасов, соревнования организовали Всеказахстанская Ассоциация рукопашного боя совместно с Федерацией рукопашного боя Акмолинской области.

«Мероприятие прошло с участием председателя Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя генерал-лейтенанта Н. Ермекбаева. Президент Ассоциации боевых искусств, почетный президент Федерации рукопашного боя Акмолинской области Айдос Майлыбаев поздравил тренерский штаб и спортсменов бойцовского клуба «Жас динамо» с успешным завершением чемпионата», - сообщил Ж. Жантасов.