Акмолинцы выиграли Кубок Казахстана по грэпплингу

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился Кубок Республики Казахстан по грэпплингу UWW, где свое мастерство продемонстрировали старшие юноши и кадеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

Спортсмены из Акмолинской области завоевали девять медалей различного достоинства, в итоге выиграв Кубок Казахстана.

В разделе «НоГи» чемпионами стали Сактаган Мансур и Матильда Бачурина. «Серебро» у Ахмеда Тумгуева. Третье место занял Сактаган Кудирет.

В разделе «Ги» золотую медаль завоевали Ахмед Тумгуев и Матильда Бачурина. Замкнули тройку лидеров Сактаган Кудирет, Жанат Алинур и Никита Лебедев.