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    23:00, 23 Март 2022 | GMT +6

    Акмолинцы выиграли Кубок Казахстана по грэпплингу

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске завершился Кубок Республики Казахстан по грэпплингу UWW, где свое мастерство продемонстрировали старшие юноши и кадеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

    Спортсмены из Акмолинской области завоевали девять медалей различного достоинства, в итоге выиграв Кубок Казахстана.

    В разделе «НоГи» чемпионами стали Сактаган Мансур и Матильда Бачурина. «Серебро» у Ахмеда Тумгуева. Третье место занял Сактаган Кудирет.

    В разделе «Ги» золотую медаль завоевали Ахмед Тумгуев и Матильда Бачурина. Замкнули тройку лидеров Сактаган Кудирет, Жанат Алинур и Никита Лебедев.


    Теги:
    Спорт Акмолинская область
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