Акмолинцы стали вторыми на республиканском слете туристских экспедиционных отрядов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские юные туристы завоевали второе место на республиканском слете туристских экспедиционных отрядов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования региона.

По информации ведомства, 160 детей из различных регионов страны приняли участие в республиканском слете туристских экспедиционных отрядов «Менің Отаным- Қазақстан», который прошел на базе ДОЦ «Звездный».

«В рамках слета ребятам предоставилась возможность принять участие в мастер-классах по подготовке к туристскому походу, разработке экологических квестов. Также в рамках слета прошел координационный совет туристско-краеведческого и эколого - биологического направления», - отметили в ведомстве.

Участники экологического и краеведческого блоков представляли презентацию проектов поисково-исследовательской работы «Туған өлке соқпақтары», а после в Бурабае прошел практико-ориентированный этап, в котором ребята выполняли задание на местности.

«Далее их ждала экологическая тропа по заданному маршруту и завершающим этапом стал «комбинированный туризм» - кросс- поход с ночевкой в полевых условиях», - добавили в ведомстве.



По итогам слета акмолинские юные туристы завоевали второе место, третьими стали ребята из Павлодарской области, а обладателем первого места была признана команда Западно-Казахстанской области.











