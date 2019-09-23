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Акмолинцы стали вторыми на республиканском слете туристских экспедиционных отрядов

23 Сентября 2019 00:58
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Акмолинцы стали вторыми на республиканском слете туристских экспедиционных отрядов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские юные туристы завоевали второе место на республиканском слете туристских экспедиционных отрядов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования региона.

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По информации ведомства, 160 детей из различных регионов страны приняли участие в республиканском слете туристских экспедиционных отрядов «Менің Отаным- Қазақстан», который прошел на базе ДОЦ «Звездный».

«В рамках слета ребятам предоставилась возможность принять участие в мастер-классах по подготовке к туристскому походу, разработке экологических квестов. Также в рамках слета прошел координационный совет туристско-краеведческого и эколого - биологического направления», - отметили в ведомстве.

Участники экологического и краеведческого блоков представляли презентацию проектов поисково-исследовательской работы «Туған өлке соқпақтары», а после в Бурабае прошел практико-ориентированный этап, в котором ребята выполняли задание на местности.

«Далее их ждала экологическая тропа по заданному маршруту и завершающим этапом стал «комбинированный туризм» - кросс- поход с ночевкой в полевых условиях», - добавили в ведомстве.


По итогам слета акмолинские юные туристы завоевали второе место, третьими стали ребята из Павлодарской области, а обладателем первого места была признана команда Западно-Казахстанской области.






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Ключевые слова: Акмолинская область, Туризм,
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Автор:

Оксана Матасова

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