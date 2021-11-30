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Акмолинцы стали призерами Международного турнира по қазақ күресі

30 Ноября 2021 14:31
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Акмолинцы стали призерами Международного турнира по қазақ күресі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На ковры вышли борцы из четырех стран. Акмолинцы завоевали «серебро» и «бронзу», сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

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В городе Туркестане прошел Международный турнир по қазақ күресі, посвященный 150-летию многократного победителя чемпионатов мира по классической борьбе, первого казаха-триумфатора мирового первенства, уникального атлета Кажимукана Мунайтпасова.

Более 200 спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана продемонстрировали высокий уровень подготовленности, мастерства и техники боя.

Серебряным призером стал Асет Жунусов. «Бронза» у Рамазана Куандыкова.


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#Акмолинская область   #Спорт  
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