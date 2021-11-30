Акмолинцы стали призерами Международного турнира по қазақ күресі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На ковры вышли борцы из четырех стран. Акмолинцы завоевали «серебро» и «бронзу», сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

В городе Туркестане прошел Международный турнир по қазақ күресі, посвященный 150-летию многократного победителя чемпионатов мира по классической борьбе, первого казаха-триумфатора мирового первенства, уникального атлета Кажимукана Мунайтпасова.

Более 200 спортсменов из России, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана продемонстрировали высокий уровень подготовленности, мастерства и техники боя.

Серебряным призером стал Асет Жунусов. «Бронза» у Рамазана Куандыкова.