Акмолинцы стали лучшими в семи номинациях республиканского фестиваля «Рухани қазына»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинцы стали победителями в семи номинациях по итогам ежегодного республиканского фестиваля «Рухани қазына - 2021». Чествование победителей конкурса, направленного на поддержку талантливых специалистов в сфере культуры и искусства, прошел на территории жемчужины Казахстана – курорта Бурабай с участием вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан Нургисы Дауешова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Напомним, что республиканский конкурс проводится четвертый раз. В связи с эпидемиологической ситуацией основная часть мероприятия прошла в онлайн-формате. В торжественной церемонии награждения приняли участие только победители конкурса.

По информации управления культуры, архивов и документации, заявку на участие подали порядка 300 учреждений и работников.

По единогласному решению жюри «Лучшим государственным музеем сельского значения» стали Акмолинский областной историко-краеведческий музей «Бурабай» и музей под открытым небом «Ботай-Бурабай».

За активную деятельность в период карантина званием «Мәдениет жанашыры» награждены заместитель директора Акмолинской областной универсальной научной библиотеки имени М. Жумабаева Куаныш Оспанов, а в сфере культурно-досуговой деятельности - художественный руководитель Коргалжынского районного Дома культуры имени К. Кумисбекова Ерзат Смагулов.

Среди инклюзивных онлайн-проектов не было равных областной библиотеке им. Магжана Жумабаева, а лучшим онлайн-проектом среди домов и дворцов культуры по праву признан Зерендинский районный Дом культуры.

Музей им. Малика Габдуллина стал обладателем специального приза к 30-летию Независимости Казахстана, а их официальный ресурс стал лучшим в стране.

Победителям каждой номинации были вручены денежные сертификаты в размерах от 1 000 000 до 300 тысяч тенге.

К слову, в Акмолинской области на сегодняшний день в области действуют 266 клубов, 344 библиотек, 11 музеев, 2 театра, областная филармония имени Үкілі Ыбырая, областной центр народного творчества и культурного досуга, Центр по охране и использованию историко-культурного наследия.