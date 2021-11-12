Акмолинцы стали чемпионами первенства и Кубка РК по ушу-саньда

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Всего бойцы завоевали 10 наград различного достоинства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В г.Нур-Султан завершились первенство Республики Казахстан среди юниоров и молодежи и Кубок Республики Казахстан среди взрослых по ушу-саньда.

Спортсмены Акмолинской области завоевали четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

В Первенстве РК «золото» у Дулат Абу. Второе место занял Богдан Мещеряков. Бронзовые награды завоевали Дерман Ахмат Заки, Данияр Баязитов и Ислам Ербатыров.

А на Кубке РК чемпионами стали Алмаз Оразов, Замира Кожакова и Кабдолла Адилазиз. Серебряными призерами стали Айым Бекешева и Ерхан Уахитов.

Ребят к соревнованиям подготовили Нариман Абдрахманов, Кенжебек Курманов, Куандык Муратов и Ерназар Айтмагамбет.