Акмолинцы стали чемпионами первенства и Кубка РК по ушу-саньда
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Всего бойцы завоевали 10 наград различного достоинства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.
В г.Нур-Султан завершились первенство Республики Казахстан среди юниоров и молодежи и Кубок Республики Казахстан среди взрослых по ушу-саньда.
Спортсмены Акмолинской области завоевали четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.
В Первенстве РК «золото» у Дулат Абу. Второе место занял Богдан Мещеряков. Бронзовые награды завоевали Дерман Ахмат Заки, Данияр Баязитов и Ислам Ербатыров.
А на Кубке РК чемпионами стали Алмаз Оразов, Замира Кожакова и Кабдолла Адилазиз. Серебряными призерами стали Айым Бекешева и Ерхан Уахитов.
Ребят к соревнованиям подготовили Нариман Абдрахманов, Кенжебек Курманов, Куандык Муратов и Ерназар Айтмагамбет.
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