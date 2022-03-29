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    22:22, 28 Март 2022 | GMT +6

    Акмолинцы стали чемпионами Казахстана по жекпе-жек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Республики Казахстан по национальному боевому виду спорта жекпе-жек среди молодёжи прошел в г. Жетысай Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    Бойцы из Акмолинской области, несмотря на плотную конкуренцию, завоевали четыре медали.

    Одни из самых зрелищных поединков продемонстрировали Анас Нуркеш (75 кг) и Батырхан Калтаев (80 кг), одержав победы в финале стали чемпионами страны. Серебряных наград удостоились Аліқұл Мұратхан (65 кг) и Арлан Шаткенов (70 кг).

    «Я доволен выступлением наших спортсменов, они дали хороший бой, особенно если учесть, что конкуренция была высокой. Отрадно, что жекпе-жек (древнее казахское боевое искусство) стали активно возрождать в последние годы, и это не удивительно, ведь он является очень зрелищным и бескомпромиссным видом спорта, с нокаутами, бросками, болевыми и удушающими приёмами», - подчеркнул Президент Федерации жекпе-жек Акмолинской области Жаслан Жантасов.


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    Спорт Регионы Казахстана Акмолинская область
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