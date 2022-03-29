Акмолинцы стали чемпионами Казахстана по жекпе-жек
Бойцы из Акмолинской области, несмотря на плотную конкуренцию, завоевали четыре медали.
Одни из самых зрелищных поединков продемонстрировали Анас Нуркеш (75 кг) и Батырхан Калтаев (80 кг), одержав победы в финале стали чемпионами страны. Серебряных наград удостоились Аліқұл Мұратхан (65 кг) и Арлан Шаткенов (70 кг).
«Я доволен выступлением наших спортсменов, они дали хороший бой, особенно если учесть, что конкуренция была высокой. Отрадно, что жекпе-жек (древнее казахское боевое искусство) стали активно возрождать в последние годы, и это не удивительно, ведь он является очень зрелищным и бескомпромиссным видом спорта, с нокаутами, бросками, болевыми и удушающими приёмами», - подчеркнул Президент Федерации жекпе-жек Акмолинской области Жаслан Жантасов.