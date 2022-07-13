15:59, 13 Июль 2022 | GMT +6
Акмолинцы стали чемпионами Казахстана по паранастольному теннису
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Более 100 спортсменов боролись за звание лучшего. Акмолинцы завоевали четыре награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.
В Уральске завершился чемпионат Республики Казахстан по паранастольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Спортсмены Акмолинской области завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.
В личном зачете чемпионом стала Наталья Курдюкова, на втором месте - Асхат Тажмиев, бронза - у Светланы Сергеевой.
В парных соревнованиях не было равных Ержану Жаканову и Асхату Тажмиеву. Замкнули тройку лидеров Наталья Курдюкова и Светлана Сергеева.
Команду подготовил тренер по паранастольному теннису Ержан Жаканов.
Фото: www.facebook.com/Sportakmola