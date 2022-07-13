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    15:59, 13 Июль 2022 | GMT +6

    Акмолинцы стали чемпионами Казахстана по паранастольному теннису

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Более 100 спортсменов боролись за звание лучшего. Акмолинцы завоевали четыре награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    В Уральске завершился чемпионат Республики Казахстан по паранастольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

    Спортсмены Акмолинской области завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

    В личном зачете чемпионом стала Наталья Курдюкова, на втором месте - Асхат Тажмиев, бронза - у Светланы Сергеевой.

    В парных соревнованиях не было равных Ержану Жаканову и Асхату Тажмиеву. Замкнули тройку лидеров Наталья Курдюкова и Светлана Сергеева.

    Команду подготовил тренер по паранастольному теннису Ержан Жаканов.


    Фото: www.facebook.com/Sportakmola


    Теги:
    Спорт Акмолинская область Теннис
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