Акмолинцы стали чемпионами Казахстана по бадминтону

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - На проходящих соревнованиях акмолинцы в командном зачете заняли первое место. Теперь им предстоит бороться за медали в смешанных, парном и одиночном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

На чемпионат Республики Казахстан по бадминтону среди спортсменов 2005-2006, 2007 годов рождения и моложе в городе Щучинске свое мастерство приехали показать порядка 100 участников.

По словам старшего тренера Акмолинской области по бадминтону Андрея Шкробот, в бадминтоне нужна очень хорошая выносливость, координация, скорость, практически все группы мышц задействованы при игре.

«За один матч каждый спортсмен набегает до 15 км и напрыгивает высоту до полутора км. Ни одной секунды спортсмен не стоит на месте. Поэтому это очень энергозатратная игра», - отметил А.Шкробот.

Сегодня завершились соревнования в командном зачете, где не было равных бадминтонистам из Акмолинской области, ребята стали чемпионами страны. На втором месте расположилась команда из Туркистанской области. «Бронза» у Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

Юные спортсмены теперь сразятся в личном, парном и смешанных разрядах. Демонстрировать свое мастерство игроки будут до 24 ноября.

«Было сложно, мы старались. Соперники очень сильные, и с ними хорошо играть. Мы все набираемся опыта», - сказала Жанель Дукенова из Кокшетау.