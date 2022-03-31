Акмолинцы стали чемпионами Азии по биатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре золотых, три серебряных и две бронзовых медалей в активе сборной команды Акмолинской области по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В Щучинске завершился чемпионат Азии по биатлону. На лыжном стадионе выступили более 100 юниоров и юношей из Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

Спортсмены из Акмолинской области завоевали девять наград различного достоинства.

Чемпионами стали в индивидуальной гонке, спринте и «пасьют» среди юниорок Полина Егорова, в спринте среди юниоров - Владимир Еремин.

Серебряные медали завоевали в эстафете среди юниоров Даниил Червенко, Руслан Амурлаев, Владислав Малыков и Вадим Куралес. Среди юниорок - Полина Егорова, Мария Воробьева, Арина Крюкова и Алина Скрипкина. «Пасьют» среди юниоров - Вадим Куралес.

Третье место заняли в спринте Руслан Амурлаев и наши девушки в эстафете Мария Воробьева, Майер Салина и Диана Павловская.



