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    22:08, 30 Март 2022 | GMT +6

    Акмолинцы стали чемпионами Азии по биатлону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре золотых, три серебряных и две бронзовых медалей в активе сборной команды Акмолинской области по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    В Щучинске завершился чемпионат Азии по биатлону. На лыжном стадионе выступили более 100 юниоров и юношей из Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

    Спортсмены из Акмолинской области завоевали девять наград различного достоинства.

    Чемпионами стали в индивидуальной гонке, спринте и «пасьют» среди юниорок Полина Егорова, в спринте среди юниоров - Владимир Еремин.

    Серебряные медали завоевали в эстафете среди юниоров Даниил Червенко, Руслан Амурлаев, Владислав Малыков и Вадим Куралес. Среди юниорок - Полина Егорова, Мария Воробьева, Арина Крюкова и Алина Скрипкина. «Пасьют» среди юниоров - Вадим Куралес.

    Третье место заняли в спринте Руслан Амурлаев и наши девушки в эстафете Мария Воробьева, Майер Салина и Диана Павловская.




    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Акмолинская область
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