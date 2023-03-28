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Акмолинцы смогут получать бесплатные консультации врачей УДП Президента РК

Жанара Мухамедиярова
28 Марта 2023, 20:00
Акмолинцы смогут получать бесплатные консультации врачей УДП Президента РК

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках Дней Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан в Акмолинской области подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил в Facebook руководитель Медицинского центра УДП Алексей Цой, передает МИА «Казинформ».

Это соглашение предоставляет жителям региона возможность получать бесплатные консультации врачей, услуги санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, а также, при необходимости, лечение для тяжелобольных пациентов.

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Кроме того, соглашение предполагает обмен опытом в области обучения медицинского персонала региона инновационным технологиям, профилактики заболеваний, диагностики, лечения и реабилитации, а также развития новых медицинских технологий и инновационных методик обучения.

На протяжении нескольких дней, 35 ведущих специалистов (нейрохирурги, кардиохирурги, аритмологи, онкохирурги и др.) Медицинского центра УДП РК будут проводить мастер-классы, образовательные курсы, тренинги для медицинских работников, оказывать консультации населению региона. В дальнейшем будет разработана совместная дорожная карта по долгосрочному сотрудничеству.

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Акмолинская область   Здравоохранение   УДП  
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