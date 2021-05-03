Акмолинцы разоружились на четыре млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинцы сдали в полицию свое оружие на сумму более 4 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В Акмолинской области продолжается акция по выкупу у населения незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, стартовавшая по всей республике 20 апреля. За добровольную сдачу предметов вооружения акмолинцы получат выплаты в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, в зависимости от его вида.

«Цель такой акции - обеспечение общественной безопасности, предупреждение преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Также это позволит гражданам получить дополнительное денежное вознаграждение за добровольно сданную единицу оружия, которое оценивается по нескольким категориям», - отметили в ведомстве.

Только за 10 дней акции жители региона сдали в подразделения полиции 72 единицы оружия, в том числе 60 единиц гладкоствольного, 10 – нарезного, 2 - травматического, на общую сумму более 4 миллионов тенге.

«В настоящее время ружья находятся на баллистической экспертизе в оперативно – криминалистическом управлении. По результатам исследования гражданам будут выплачиваться денежные средства», - добавили в ведомстве.

Как отметили в полиции, граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.