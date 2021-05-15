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    15:53, 15 Май 2021 | GMT +6

    Акмолинцы провели акцию «Посади семейное дерево» в честь Международного дня семьи

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Традиция сажать деревья имеет глубокие корни - посадка дерева символизирует новое начало и сопровождение таких событий, как свадьба, рождение ребёнка и другое.В рамках 30-летия Независимости, а также республиканского проекта «Киелі табиғат» Молодежно-ресурсный центр Акмолинской области совместно с Общественным фондом «Ең бақытты ел» провели акцию «Посади семейное дерево» на территории дома для пожилых и инвалидов «Үміт шаңырақ» города Кокшетау. В рамках данной акции пятью многодетными и молодыми семьями были высажены ели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

    Мероприятие направлено на укрепление семейных традиций, а также развитие экологического воспитания.

    «Мероприятие призвано не только поддержать семейные традиции и идею возрождения экологической акции, но и обратить внимание на озеленение и благоустройство пансионатов города Кокшетау. Мы призываем жителей области посадить «Семейное дерево» и укрепить семейные отношения, растить его как символ будущего и преемственности поколений. Выражаю благодарность всем семьям за участие и за поддержку акции» - отметила руководитель МРЦ Акмолинской области Мансия Есекеева.

    К слову, ранее молодые акмолинцы совместно с департаментом экологии посадили более 100 елей вдоль трассы Кокшетау - Щучинск.


    Теги:
    30 лет Независимости Экология Акимат Общество Дата Акмолинская область
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