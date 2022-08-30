30 Августа 2022 06:17

Акмолинцы приняли участие в акции против наркотиков

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Все поколения жителей Кокшетау – от молодежи до пенсионеров – приняли участие в антинаркотической акции и закрасили ссылки на сайты, рекламирующие наркотики, а также разместили в различных частях областного центра трафаретные наклейки «Наш город без наркотиков», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего, по информации управления по противодействию наркопреступности, на улицах Кокшетау появилось более 300 наклеек «Наш город без наркотиков». Также волонтерами и полицейскими было закрашено 46 надписей, рекламирующих наркоссылки.

«Участники мероприятия разделились на пять групп, которым были розданы информационные наклейки, баллончики с аэрозольной краской, трафареты с антинаркотическим лозунгом», - сказала представитель УПН ДП области подполковник полиции Разия Курсанова.

«Считаю, что тема очень актуальна. Сейчас везде много информации, что продаются наркотики. Мы против этого. Мы не хотим, чтобы наше поколение, молодежь, двигалась в ту сторону, где все плохо. Возможно, у тех, кто сегодня оступился, еще будет светлое будущее, если они свернут с этого пути», - отметил участвующий в акции руководитель КФ «Будущее без наркотиков» Ербол Амантаев.