Акмолинцы приняли участие в акции «Бірге таза Қазақстан»
Сегодня республиканскую эстафету, начатую на прошлой неделе продолжили более 25 тысяч жителей региона. Участниками общенационального движения стали представители различных общественных объединений, активисты, молодежь, представители малого и среднего бизнеса, организаций и предприятий города и неравнодушные жители.
В зоне особого внимания экологического десанта - сопка Букпа, территории трасс, городских парков и скверов области. Также очищены от мусора территории городских свалок, улицы, районных центров, городов Кокшетау и Степногорск, близлежащая территория лесных массивов Сандыктауского, Бурабайского, Буландинского районов, побелены деревья и бордюры.
Также в рамках месячника по благоустройству и озеленению акмолинцами посажено порядка трех тысяч саженцев. В акции принял участие и аким региона Ермек Маржикпаев.
Одними из активных участников акции стали жители двора 34 дома микрорайона Центральный в областном центре.
По словам жительницы дома Кульшат Дарбаевой это один из эффективных способов воспитания молодого поколения.
«Наши внуки и дети, увидев нас, активно подключились к субботнику. Убирая свой дом, свою улицу, мы вносим свой вклад в сохранение экологии», - отметила жительница.
Каждый из участников акции внес свой посильный вклад для наведения и поддержания санитарного порядка.
Всего собрано и вывезено более двух тысяч тонн мусора, задействовано 370 единиц техники региона.