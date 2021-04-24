Акмолинцы приняли участие в акции «Бірге таза Қазақстан»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области проходит акция, направленная на сохранение чистоты окружающей среды и воспитания экологической культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Сегодня республиканскую эстафету, начатую на прошлой неделе продолжили более 25 тысяч жителей региона. Участниками общенационального движения стали представители различных общественных объединений, активисты, молодежь, представители малого и среднего бизнеса, организаций и предприятий города и неравнодушные жители.

В зоне особого внимания экологического десанта - сопка Букпа, территории трасс, городских парков и скверов области. Также очищены от мусора территории городских свалок, улицы, районных центров, городов Кокшетау и Степногорск, близлежащая территория лесных массивов Сандыктауского, Бурабайского, Буландинского районов, побелены деревья и бордюры.

Также в рамках месячника по благоустройству и озеленению акмолинцами посажено порядка трех тысяч саженцев. В акции принял участие и аким региона Ермек Маржикпаев.

Одними из активных участников акции стали жители двора 34 дома микрорайона Центральный в областном центре.

По словам жительницы дома Кульшат Дарбаевой это один из эффективных способов воспитания молодого поколения.

«Наши внуки и дети, увидев нас, активно подключились к субботнику. Убирая свой дом, свою улицу, мы вносим свой вклад в сохранение экологии», - отметила жительница.

Каждый из участников акции внес свой посильный вклад для наведения и поддержания санитарного порядка.

Всего собрано и вывезено более двух тысяч тонн мусора, задействовано 370 единиц техники региона.