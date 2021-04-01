Акмолинцы поблагодарили участковых инспекторов за хорошую работу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Жители Целиноградского и Коргалжынского районов высказали в ходе личного приема главному акмолинскому полицейскому слова благодарности за работу участковых инспекторов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин посетил Целиноградский и Коргалжынский районы, где в ряде участковых пунктах полиции провел личный прием граждан.

Пришедшие на прием жители села Маншук Целиноградского района положительно отозвались об участковом инспекторе полиции Ернаре Жумабекове. Несмотря на то, что старший лейтенант полиции работает не так давно, он успел заручиться поддержкой у населения и пользуется авторитетом. На его административном участке находятся два населенных пункта с общей численностью 2225 человек.

Аким села Маншук Гани Исаев напомнил о том, как 11 марта во время разыгравшейся непогоды участковый Ернар Жумабеков в условиях нулевой видимости на трассе «Кабанбай батыра-Оразак» бежал несколько километров пешком, указывая курс движения водителям автотранспортных средств. А жительница села Хатима Кабельдинова выразила участковому слова признательности, рассказав, как буквально неделю назад Ернар помогал водителям, застигнутым в метель на дороге. По словам педагога местной школы, полицейский до 5 утра оказывал помощь водителям, выехав на служебной машине и вызволяя людей из снежного плена.

«В свое время отец Ернара Абай Касымов работал в этом селе участковым в течение пяти лет. По стопам отца пошел и еще один сын покойного сотрудника полиции - младший брат Ернара – Жаксыгельды. Он также несет службу в Целиноградском отделе полиции. Жаксыгельды Жумабеков – кинолог. В любой профессии преемственность поколений почетна. В полицейских династиях служение Отечеству и своему народу передается из поколения в поколение», - отметили в ведомстве.

Генерал-майор Арманбек Баймурзин посетил ещё два участковых пункта полиции: УПП № 13 в селе Нуресиль Целиноградского района и УПП № 4 в селе Сабынды Коргалжынского района. Участковый инспектор майор полиции Исин Куаныш на протяжении 15 лет работает в селе Нур-Есиль. Сельчане также очень довольны его работой. А вот стаж участкового инспектора полиции Асета Смагулова на участке в Сабындинском сельском округе всего 1,5 лет, но он уже успел зарекомендовать себя с хорошей стороны. Жительница села Сабынды Рауза Шарипова рассказала, как участковый раскрыл кражу скота.

«Оправдать доверие и прийти на помощь в трудную минуту – в этом призвание и основной долг полицейского. А самая ценная награда для участкового – это благодарность простых людей», - поделился Асет Смагулов.

Руководитель областного департамента полиции провел в Целиноградском районе также совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 год и два месяца 2021 года. Арманбек Баймурзин довел до личного состава районных отделов полиции требования Главы государства и Министра внутренних дел и напомнил, что общей задачей полицейских является реализация концепции «Слышащего государства».

В завершение благодарственными письмами начальника департамента были поощрены наиболее отличившиеся сотрудники районных отделов полиции и волонтеры. Среди последних - жители села Акмол директор КГУ «Молодежный ресурсный центр» Жания Жанабекова, волонтер Темирлан Кулешов и специалист по работе с молодежью КГУ «Молодежный ресурсный центр» Целиноградского района Беглан Сагидуллин.

Аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков на оперативном совещании передал в дар отделу полиции ноутбук и сертификат на дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.







