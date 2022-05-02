Акмолинцы отпраздновали День единства народа Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В День единства народа Казахстана праздничные концерты прошли во всех районах Акмолинской области. Главное театрализованное представление развернулось на центральной площади Тәуелсіздік города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С праздником акмолинцев поздравил аким области Ермек Маржикпаев, который отметил, что текущий год для всех казахстанцев является переломным.

«Этот замечательный и знаковый для всех казахстанцев праздник олицетворяет наше единение, дружбу и братство, которые мы сохранили и углубили за 30 лет независимости. Мы отмечаем этот праздник в условиях реализации новых политических реформ. Одна из наших с вами задач – сохранить, приумножить и передать эти ценности следующим поколениям. Только тогда мы сможем построить Новый Казахстан», - сказал глава региона.

Из рук Е. Маржикпаева благодарственные письма получили акмолинцы, внесшие весомый вклад в развитие региона. Среди награжденных была и руководитель творческого объединения мастеров декоративно-прикладного искусства «Палитра Синегорья» Елена Андроняк.

«Занимаюсь рукоделием около 10 лет. А пять лет назад я объединила рукодельниц в одно сообщество «Палитра Синегорья». Каждый год мы проводим мероприятия, ездим на республиканские выставки, устраиваем ярмарки. Приятно, что мою работу отметили. Это самое важное признание на сегодняшний день в моей жизни», - сказала Е. Андроняк.

По информации управления внутренней политики региона, всего в Акмолинской области проживают представители около 100 этносов.