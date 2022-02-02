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Акмолинцы не испытывают дефицита бесплатных лекарств

2 Февраля 2022 22:12
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Акмолинцы не испытывают дефицита бесплатных лекарств

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за прошлый год бесплатными лекарственными средствами обеспечено на 7% больше больных, чем годом ранее. В результате количество обращений и жалоб по вопросам лекарственного обеспечения снизилось почти в 1,5 раза. Дефицита лекарств в регионе нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя лекарственного отдела управления здравоохранения Акмолинской области Саята Толукбаева, в 2020 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения расширен перечень заболеваний - с 48 до 140, что почти в три раза больше по сравнению с 2019 годом. Список бесплатных лекарств увеличен с 280 до 620 наименований.

«В связи с пандемией коронавируса в бесплатный перечень дополнительно включены пять наименований лекарственных средств: три наименования антикоагулянтов (ривароксабан, дабигатран, апиксабан), парацетамол, ибупрофен. Лекарственных средств по данному заболеванию достаточно. Поставлено 885 наименований лекарственных средств на сумму 6,8 млрд тенге, что на 21% больше по сравнению с 2020 годом. В целом, за прошлый год лекарственными средствами обеспечены 170 тысяч больных, что больше по сравнению с 2020 годом на 7%. В результате количество обращений и жалоб по вопросам лекарственного обеспечения снизилось почти в 1,5 раза», - отметил С. Толукбаев.

В рамках стационарного обеспечения Едиными дистрибьютором поставлено 985 наименований лекарственных средств на сумму 4,6 млрд тенге за счет средств Фонда социально-медицинского страхования, в том числе на 1 млрд тенге по дополнительным заявкам.

«В текущем году планируется отгрузка препаратов на сумму 8 млрд тенге. Кроме того, медицинскими организациями дополнительно предоставлены заявки в ТОО «СК-Фармация» на сумму 966 млн тенге для обеспечения вновь выявленных пациентов. В области действуют 26 аптечных пунктов. При отсутствии препарата по каким-либо причинам пациент может получить необходимое лекарство в другом аптечном пункте по бесплатному рецепту», - добавил С. Толукбаев.

На сегодняшний день все 26 организаций ПМСП заключили договоры-оферту с ТОО «СК-Фармация». Также все 47 медицинских организаций, оказывающих стационарную, стацзамещающую, скорую, реабилитационную помощь, заключили договоры с ТОО «СК-Фармация».

Отгрузка препаратов в регион осуществляется с 23 января. В настоящее время отгружены бесплатные лекарства 573 наименований на сумму 480 млн тенге.




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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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