Акмолинцев с сердечным приступом и аппендицитом спасатели доставили к врачам

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области спасатели продолжают бороться со снежными заносами и эвакуировать тяжелобольных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В Акмолинской области количество выпавших осадков побило многолетние рекорды. Десятки населенных пунктов оказались без дорог, заметены. Спасатели, местные исполнительные органы, полицейские, представители дорожных служб, волонтеры пятые сутки работают на дорогах области. Только в Атбасарском районе за один день эвакуировано четыре тяжелобольных человека.

«28 января поступило телефонное сообщение о том, что в селе Сепе и Ново-Мариновке людям требуется медицинская помощь. Жители из-за снежных переметов не могли самостоятельно выехать в Атбасар, требовалось проведение аварийно-спасательных работ. На место вызова срочно был направлен автомобиль вездеход- болотоход «Трикол», жители сел с диагнозами «дисцекулярная энцефология», «сердечный приступ», «пневмония», «аппендицит» срочно были доставлены Атбасар. На встречу к спасателям выехала карета скорой медицинской помощи. Все эвакуированные были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи на автодороге «Атбасар-Сочинское», - рассказал начальник ОЧС Атбасарского района Ерболат Ашкенов.

Жительница села Сепе Атбасарского района Анна Скиба поблагодарила спасателей и выразила им благодарность за нелегкий труд, за спасение человеческих жизней, в частности – жизнь ее мужа, который срочно нуждался в медицинской помощи.

Как добавили в пресс-службе ДЧС региона, в настоящее время в Акмолинской области из снежных заносов извлечено 556 единиц техники, эвакуирован 1391 человек, в том числе 127 детей.

«В пунктах обогрева размещено 1212 человек, среди них 96 детей. Убыли из пунктов обогрева 1082 человека, из них 91 ребенок», - резюмировали в ведомстве.