Акмолинцев призвали воздержаться от поездок в непогоду

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшения погоды остановлено движение на некоторых автодорогах Акмолинской области. Полицейские и спасатели призывают жителей региона воздержаться от поездок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, из-за ухудшения погодных условий - сильного бурана и плохой видимости - 18 февраля акмолинскими полицейскими ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах «Жаксы-Есиль-Бузулук», «Костанай-Аулиеколь-Сурган», «Жезказган-Петропавловск», а также «Нур-Султан – Щучинск» и «Екатеринбург - Алматы» от городе Нур-Султана до поселка Жаксы.

«Полицейские рекомендуют всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными. В таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов», - отметили в ведомстве.

Акмолинские спасатели также призвали жителей и гостей региона воздержаться от поездок в такую погоду.

Ранее сообщалось о закрытии трассы из Нур-Султана в Щучинск в связи с непогодой.