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    14:14, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Акмолинцев призвали воздержаться от поездок в непогоду

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшения погоды остановлено движение на некоторых автодорогах Акмолинской области. Полицейские и спасатели призывают жителей региона воздержаться от поездок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, из-за ухудшения погодных условий - сильного бурана и плохой видимости - 18 февраля акмолинскими полицейскими ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах «Жаксы-Есиль-Бузулук», «Костанай-Аулиеколь-Сурган», «Жезказган-Петропавловск», а также «Нур-Султан – Щучинск» и «Екатеринбург - Алматы» от городе Нур-Султана до поселка Жаксы.

    «Полицейские рекомендуют всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными. В таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов», - отметили в ведомстве.

    Акмолинские спасатели также призвали жителей и гостей региона воздержаться от поездок в такую погоду.

    Ранее сообщалось о закрытии трассы из Нур-Султана в Щучинск в связи с непогодой.


    Теги:
    Дороги Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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