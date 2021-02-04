Акмолинцев призвали воздержаться от дальних поездок

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские обратились к жителям региона с призывом воздержаться от дальних поездок с 4 по 8 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, такое предупреждения было дано для того, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций на дорогах.

«С 4 по 8 февраля 2021 года, в связи с ухудшением погодных условий, сопровождающихся обильным снегопадом, метелью, дождем и гололедом для недопущения чрезвычайных ситуаций на дорогах дорожные полицейские рекомендуют водителям не выезжать на личном автотранспорте без крайней необходимости. В случае, если поездку отложить невозможно, нужно строго соблюдать правила движения, скорость снижать до минимума, соблюдать дистанцию, боковой интервал, больше обращать внимание на пешеходов, быть внимательными и осторожными», - пояснили в полиции.

Полицейские призвали при возникновении внештатной ситуации сообщать по номерам 102 и 112.



