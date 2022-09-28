Акмолинцев призвали сообщать об остановившихся у них мигрантах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Жителей Акмолинской области призвали сообщать, если у них остановился мигрант из-за рубежа, ведь в противном случае их ждут штрафы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые казахстанцы, владельцы гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственники квартир и других жилых помещений, призываем строго соблюдать требования миграционного законодательства. Согласно пункту 9 «Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан», физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантах. Данное уведомление обязательно подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина», - пояснила на прошедшем брифинге заместитель начальника миграционной службы департамента полиции Акмолинской области Анна Попова.

В случае несвоевременного информирования о пребывании иммигранта принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности по статье 518 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

По словам спикера, уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами: напрямую через электронный визово-миграционный портал через egov.kz, непосредственно в подразделениях миграционной службы органов внутренних дел по месту своего пребывания и через приложение E-Qonaq.

«Еще раз обращаем внимание, что физические и юридические лица обязаны соблюдать данные требования Закона. А иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство Республики Казахстан», - подчеркнула спикер.

Граждане государств-участников ЕЭС на территории РК могут пребывать до 90 суток без оформления разрешения на временное проживание в РК.

«Если они будут пребывать более 90 суток, необходимо будет оформить разрешение на временное пребывание. Цели для этого определены постановлением Правительства», - добавила А. Попова.

Таких целей несколько. Граждане РФ могут приехать в РК на учебу, на лечение, как миссионеры или бизнес-мигранты, а также для воссоединения семьи. В каждом случае необходимы соответствующие документы.

Ранее сообщалось , что около 1500 граждан РФ прибыли в Акмолинскую область.